Конструкторы ЕМЕ-Аэро разработали уникальные двигатели для любых летательных аппаратов. Уже в следующем году они будут использованы в создании сразу нескольких самолетов, заявил гендиректор компании-производителя Михаил Есаков.

Он отметил, что электрические силовые агрегаты смогут поднимать в небо аппараты, весящие более 1000 килограммов. Кроме того, они демонстрируют высокий коэффициент полезного действия в отличии от западных аналогов. Равен он 98 процентам.

Есаков рассказал о новых двигателях на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2021. Он заявил, что разработкой заинтересовали иностранные и российские заказчики, поэтому перед силовыми установками открываются хорошие перспективы.

К преимуществам новейших двигателей Есаков также отнес компактные размеры и небольшой вес. Несмотря на это разработка обладает высокими удельными силовыми характеристиками, которые дают возможность не использовать механический редуктор.