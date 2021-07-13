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В России разработали нейроимплант, который поможет вернуть незрячим людям способность видеть. Создали это уникальное устройство специалисты компании «Сенсор-Тех».

Сообщается, что имплант ELVIS, который вживляется в кору мозга человека, разработан благодаря консультациям Центра коллективного проектирования Российского технологического университета МИРЭА и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии.

В комплекте с имплантом пациенту предоставляется микрокомпьютер для обработки данных, который удобно закрепляется на поясе, а также головной обруч, оснащенный видеокамерами. Сигнал с них поступает на компьютер, который выделяет крупные объекты и отправляет информацию импланту. Тот посредством малых токов воздействует на кору головного мозга, что позволяет увидеть обработанное изображение.

Глава Лаборатории «Сенсор-Тех» рассказывает, что пациент со встроенным имплантом не сможет видеть мелкие детали. Однако комплект позволит ему различать крупные объекты и исключительно общую визуальную информацию. Однако это все равно лучше, чем ничего. В дальнейшем же технологии должны развиваться и обеспечивать новые возможности.

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