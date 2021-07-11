В случае гипотетической войны между Польшей и Россией Воздушно-десантные войска РФ станут одной из самых опасных угроз, считают пользователи сайта интернет-издания Defence 24. Так они отреагировали на публикацию о технике, которой снабжаются российские ВДВ.

Особое внимание и читателей, и автора статьи привлек бронеавтомобиль «Тайфун», который после завершения государственных испытаний поступит на вооружение Воздушно-десантных войск. Для этой боевой машины разработаны специальные платформы и уникальная система парашютов, которая доставляет ее прямо в гущу боя.

«Тайфун», по мнению автора, превосходит любые другие аналоги за счет прочной брони, отличной проходимости и современного вооружения. На бронеавтомобиле установлена 30-миллиметровая пушка, которой можно управлять на расстоянии.

Читатели выразили восхищение российской техникой, но написали, что в войне против Польши она станет серьезной проблемой. Так как обеспечит мобильность российского десанта в тылу польских войск и предоставит ему превосходство в бою.