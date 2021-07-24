Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Администрация города Троицка, что в Подмосковье, запустила оригинальный и смелый эксперимент. Для поддержания общественного порядка она наняла частное охранное предприятие. Штат которого состоит в основном из жителей города кавказской национальности.

Кавказские парни брутального вида заступают на смену в 17 часов. И до пяти утра осуществляют патрулирование злачных мест, имеющих не очень хорошую репутацию. В случае обнаружения каких-либо нарушений они проводят беседу. Внушительная внешность помогает добиваться нужных результатов быстро и без лишних споров.

Кавказцев вооружили дубинками, однако использовать их они могут лишь в экстремальных ситуациях. Главная задача – улаживать конфликты без применения силы, а также наставлять на путь истинный тех жителей города, которые любят устроить алкогольное застолье в неположенных местах. Если беседа не помогает, группа быстрого реагирования также не может сразу махать дубинками направо и налево. В подобной ситуации от нее требуется связаться с представителями правоохранительных органов.

Вам может понравиться

Система передачи данных OSNOD расширит возможности российского истребителя Су-57

На днях появилась новость о модернизации российских истребителей Су-57, в ходе которой самолеты получат новейшую систему навигации и обмена данными OSNOD. Эксперт издания The National Interest Чарли Гао, публикацию которого

Эксперт Кнутов: Британию ждет неприятный сюрприз в Калининграде

Размещение новейших крылатых ракет России в Калининграде может превратиться в реальность лишь в случае появления подобного американского вооружения в странах Европы. В противном случае оно так и останется очередной фантазией

Илон Маск предоставил бесплатный доступ к интернету от Starlink пострадавшим от наводнения

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск открыл бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink всем пострадавшим при наводнении в Германии. Его компания SpaceX уже разместила оборудование для соединения с интернетом в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 24 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 24 июля – ясно, до 28 °C |