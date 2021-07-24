Администрация города Троицка, что в Подмосковье, запустила оригинальный и смелый эксперимент. Для поддержания общественного порядка она наняла частное охранное предприятие. Штат которого состоит в основном из жителей города кавказской национальности.

Кавказские парни брутального вида заступают на смену в 17 часов. И до пяти утра осуществляют патрулирование злачных мест, имеющих не очень хорошую репутацию. В случае обнаружения каких-либо нарушений они проводят беседу. Внушительная внешность помогает добиваться нужных результатов быстро и без лишних споров.

Кавказцев вооружили дубинками, однако использовать их они могут лишь в экстремальных ситуациях. Главная задача – улаживать конфликты без применения силы, а также наставлять на путь истинный тех жителей города, которые любят устроить алкогольное застолье в неположенных местах. Если беседа не помогает, группа быстрого реагирования также не может сразу махать дубинками направо и налево. В подобной ситуации от нее требуется связаться с представителями правоохранительных органов.