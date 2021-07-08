В ряде СМИ сообщили, что в скором времени на территории Московской области местными властями будет разыграна еще одна квартира среди россиян, поставивших прививку от COVID-19.

Указывается, что поучаствовать в розыгрыше могут все граждане старше восемнадцати лет, получившие первый компонент препарата от коронавируса на территории Подмосковья не раньше 25 июня. Им нужно лишь вбить данные о вакцинации на портале Госуслуг. Результаты лотереи будут раскрыты 1 августа текущего года на телеканале «360».

Итоги акции также планируется опубликовать на интернет-ресурсе подмосковного Минздрава. Победителю планируется вручить однокомнатное жилье, площадь которого составляет 40 квадратных метров. Оно расположено на 24-м этаже в жилищном комплексе «Южная Битца», находящемся в трех километрах от столицы РФ.