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Алексей Арестович, представитель офиса лидера Украины Владимира Зеленского, подверг критике Ангелу Меркель, канцлера ФРГ, за сдачу украинских интересов в пользу РФ.

Согласно его словам, недавние переговоры главы украинского государства с немецким канцлером не дали никаких ощутимых результатов. Он добавил, что Меркель удавалось держаться в течение 7 лет, однако в конечном итоге она сдала интересы Украины. По мнению Арестовича, Зеленскому также не удалось добиться взаимопонимания с председателем правительства Германии по множеству вопросов, включая осуществление «формулы Штайнмайера».

Украинский чиновник уверен, что западные страны в настоящее время боятся увеличения влияния КНР на мировой политической арене. По этой причине они готовы вести переговоры с Москвой. Арестович отметил, что в Германии это называют защитой национальных интересов.

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