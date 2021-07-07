Американский портал The National Interest заинтересовался публикацией в издании «Известия» о российском танке Т-14 «Армата». В ней в частности упоминалось, что боевая машина благодаря встроенным суперконденсаторам способна заводиться даже при температуре ниже -50 градусов. Эксперты из США в связи с этим оценили возможность использовать танк на Марсе.

Они отметили, что суперконденсаторы действительно могут хранить большое количество энергии, которую можно использовать как для питания всех систем танка, так и для запуска двигателей. При этом температура окружающего воздуха не имеет особого значения.

На Марсе, по словам американских экспертов, она может опускаться до -62, так как тонкая атмосфера Красной планеты практически не держит солнечное тепло. В полярных же районах воздух остывает до -120 и вот в таких условиях двигатели точно не запустятся.

Авторы также отмечают, что запустить мотор – это одно дело, а передвигаться по поверхности Красной планеты – совсем другое. Так, в атмосфере Марса практически отсутствует кислород, поэтому двигатель «Арматы» будет постоянно «задыхаться». Кроме того, если РФ вдруг захочет «захватить планету», ей будет очень сложно доставить танки на ее поверхность из-за большого веса. В настоящий момент в мире отсутствуют какие-либо решения, способные транспортировать 50-тонные грузы на Марс.