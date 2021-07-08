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Государства, не имеющие выхода к Черному морю скоординировали свои усилия таким образом, чтобы обеспечить ротацию боевых кораблей в этом регионе. Бывший замглавы штаба украинских ВМС Андрей Рыженко пояснил, что таким образом НАТО нашел лазейку в Конвенции Монтре. Благодаря ей эсминцы и фрегаты Соединенных Штатов, Великобритании и других стран Альянса смогут постоянно находиться в акватории Черного моря.

Самым удивительным оказалось то, что Турция поддержала натовские государства. Хотя она отлично понимает, что подобные действия в первую очередь вредят России. И провоцируют практически постоянную напряженность в Черноморском регионе.

Эксперты, рассказавшие о «лазейке», напомнили также, что Анкара начала строительство канала «Стамбул». На него Конвенция Монтре вообще распространяться не будет, поэтому напряженность в регионе вырастет еще больше.

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