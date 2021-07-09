По данным российской оборонной прессы, ВМФ России отстает от ВМС США по боевой мощи и это отставание с каждым годом все более нарастает. Военный обозреватель The National Interest Майкл Пек сделал свою оценку подобным утверждениям.

В качестве примера были представлены основные выдержки из анализа российского портала flot.com, согласно которым боеспособность ВМФ России в процентном отношении к возможностям ВМС США стабильно снижалась: с 52% в 2014 году до 47% в 2017 году и 45% в настоящее время.

Американский эксперт резонно усомнился в методике, по которой были рассчитаны эти показатели: по его мнению, это лишь констатирует, что Соединенные Штаты лидируют лишь за счет строительства кораблей большего размера, чем Россия. Сайт flot.com использовал в расчетах для вводимых в строй новых кораблей «условные единицы» и статистический коэффициент, увеличивающий показатели для кораблей большего тоннажа (таких как ракетные эсминцы, фрегаты, атомные подводные лодки). Последние при подсчете давали 3-5 «единиц» вместо 1 для корветов и сторожевых кораблей.

Такой подход (с учетом лишь тоннажа, но не поставленных задач и систем вооружения) позволяет отчетливей выразить утверждение о российском «отставании», поскольку большинство новых кораблей ВМФ России относятся именно к классу малых ракетных и прибрежных кораблей, получающих минимальные «баллы».

Обозреватель The National Interest считает такую оценку поверхностной и даже в чем-то «парадоксальной». «Это зеркальное отображение, когда одна сторона видит обратное тому, что видит другая. Во время «холодной войны» и Америка, и Советский Союз тратили огромные суммы на приобретение большего количества более совершенного оружия, пребывая в непоколебимой уверенности в том, что другая сторона вырывается вперед в «ракетном», «ядерном» и других марафонах гонки вооружений.

Сегодня ВМС США утверждают, что им не хватает кораблей для выполнения своих задач, таких как подготовка к войне с Китаем или Россией. Его адмиралов беспокоят новые угрозы, такие как гиперзвуковые российские и китайские противокорабельные ракеты. Но для России, флот которой может только позавидовать американскому флоту из одиннадцати гигантских авианосцев, враг должен показаться действительно мощным и хорошо финансируемым.

ВМС США считают свой стакан полупустым. Но российские наблюдатели считают, что чаша американского военно-морского флота уже переполнена», – пишет Майкл Пек.