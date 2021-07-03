Контр-адмирал Вадим Кулить в очередной раз предупредил российские войска в Сирии о подготовке террористами провокации с применением боевых отравляющих веществ. Он заявил, что данные об этом поступили сразу из нескольких хорошо проинформированных источников.

Провокация, по словам контр-адмирала, произойдет в провинции Идлиб. В город Харим уже доставлены бочки с хлором, причем привезли их при непосредственном участии якобы гуманитарной организации «Белые каски».

Провокация нужна боевикам, чтобы повлиять на мнение международной общественности о ситуации в Сирии. Позже они заявят, что отравляющие вещества были применены правительственными силами страны. Кроме того, некоторые эксперты уверены, что прозвучит огромное количество фальшивых жалоб на отравление мирных граждан.

Аналитики отмечают, что это уже не первая подобная провокация. Они задаются вопросом, почему «Белые каски» и их сторонники до сих пор не попались правительственным силам.