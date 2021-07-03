Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контр-адмирал Вадим Кулить в очередной раз предупредил российские войска в Сирии о подготовке террористами провокации с применением боевых отравляющих веществ. Он заявил, что данные об этом поступили сразу из нескольких хорошо проинформированных источников.

Провокация, по словам контр-адмирала, произойдет в провинции Идлиб. В город Харим уже доставлены бочки с хлором, причем привезли их при непосредственном участии якобы гуманитарной организации «Белые каски».

Провокация нужна боевикам, чтобы повлиять на мнение международной общественности о ситуации в Сирии. Позже они заявят, что отравляющие вещества были применены правительственными силами страны. Кроме того, некоторые эксперты уверены, что прозвучит огромное количество фальшивых жалоб на отравление мирных граждан.

Аналитики отмечают, что это уже не первая подобная провокация. Они задаются вопросом, почему «Белые каски» и их сторонники до сих пор не попались правительственным силам.

Вам может понравиться

Владимир Путин пообещал российским военным еще более мощное, надежное и смертоносное оружие

На протяжении нескольких последних лет Россия постоянно представляет все новые и новые виды вооружений. Однако президент РФ уверенно заявляет, что это только начало. Совсем недавно в своем обращении к выпускникам

В США выразили беспокойство появлением на вооружение Китая палубных истребителей-невидимок J-35

Китай постепенно превращает свой флот в лучший в мире, причем делает это настолько непрозрачно, что США до сих удивляются достижениям страны, заявил американский военный Джеймс Фанелл. Так он отреагировал на

Британский эксперт: МиГ-31К могут сымитировать “Кинжалами” по авианосцу HMS Queen Elizabeth

На истребителях МиГ-31К, которые Россия недавно перебросила в Сирию, установлены гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Это грозное оружие воздушного базирования способно развивать скорость до 12 чисел Маха и легко обходить любые системы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |