Британский эсминец Defender представляет собой плавучий зенитно-ракетный комплекс, способный сам себя защитить от атак с воздуха. Но с российским бомбардировщиком Су-24М он вряд ли бы справился, пишет американское издание Military Watch.

Журналисты поясняют, что дозвуковые ракеты, которыми вооружен самолет ВКС РФ? эсминец бы сбил без особого труда. Установленный на его борту ЗРК с легкостью бы перехватил их все. Но есть один нюанс, из-за которого эсминец всё-таки уступил бы Су-24М, завяжись между ними серьезное вооруженное столкновение.

Все дело в том, что на «Дефендере» установлена РЛС, которая, собственно и осуществляет обнаружение ракет. Чтобы справиться с эсминцем, бомбардировщику пришлось бы в первую очередь уничтожить ее. Но как раз с этим проблем у Су-24М и не возникло бы. На борту самолета имелись противорадиолокационные ракеты X-58У, которые сами по себе никакого сигнала не излучают, но зато моментально улавливают радиоволны, исходящие от РЛС. И идут прямо на них с последующим уничтожением станции.

Точно так же Су-24 мог разделаться и с голландским фрегатом Evertsen. Впрочем, по последним данным в районе мыса Фиолент находилась дизель-электрическая подводная лодка «Варшавянка», которая в случае агрессивных действий иностранных кораблей могла с легкостью потопить их торпедами. Ни Defender, ни Evertsen не имеют на борту гидролокационного оборудования, поэтому они даже не сумели бы обнаружить субмарину.