«Северный поток-2» должен использоваться для «шантажа России», а также для того, чтобы вынудить ее «вывести войска с украинской территории», заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он также отметил, что США и Германия совершили огромную ошибку, заключив сделку по строительству газопровода.

Ландсбергис также предложил еще одно решение проблемы с Украиной. Североатлантический альянс должен незамедлительно принять ее в свои ряды, а затем обеспечить защиту от «российской агрессии».

По словам министра, от соглашения США и ФРГ выиграл только президент РФ Владимир Путин. Но эта победа, считает Ландсбергис, не должна достаться ему бесплатно. Евросоюз просто обязан придумать что-то, что заставит российского лидера заплатить высокую цену за этот свои триумф.

Напомним, что согласно договору между Джо Байденом и Ангелой Меркель, США дают спокойно достроить трубопровод и ввести его в эксплуатацию, а Германия договаривается с РФ о прокачке определенной части газа через ГТС Украины. Причем если Россия отказывается от этого условия, то автоматически попадает под санкции Европы.