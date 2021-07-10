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Украина установила и задействовала на линии разграничения в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы, заявила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Работа этих станций зафиксирована сразу у трех населенных пунктов – Троицкого, Орехова и Подлесного.

Представители пресс-службы отмечают, что целью ВСУ является создание помех беспилотным аппаратам ОБСЕ, которые ведут наблюдение за ситуацией на Донбассе. Они также заявляют, что Украина использует станции РЭБ «Буковель-АД» отечественного производства.

Также представители Народной милиции отмечают, что Киев продолжает стягивать бронетехнику к линии разграничения, размещая ее в населенных пунктах, подконтрольных украинским властям. Такие действия ВСУ расцениваются как подготовка к полномасштабному наступлению на непризнанные республики.

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