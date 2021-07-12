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Один из сценариев полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс предусматривает высадку десанта на побережья самопровозглашенных республик с Азовского моря. Но полковник МВД ЛНР Виталий Киселей уверен, что подобная попытка приведет украинскую армию к провалу.

Он заявляет, что наступление неизбежно, так как Киев давно уже не скрывает своих воинственных настроений. Но если он выберет высадку десанта для нападения с моря, то его ждет «убойный сюрприз». Во-первых, береговая линия заминирована, причем увидеть мины можно только в момент их взрыва. Предназначены они для уничтожения легких катеров, которые как раз используются ВСУ.

Во-вторых, на берегу располагаются фортификационные сооружения, которые не видны с воды. И поэтому вдвойне опасны для агрессора. Благодаря им десант даже не сможет подойти близко к берегу.

Береговая артиллерия самопровозглашенных республик в случае наступления ВСУ с Азовского моря уничтожит их еще а подходе к побережьям. А те бойцы, которые все же сумеют спастись, попадут на мины.

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