Российские бомбардировщики Су-24 сорвали пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса. Подробности инцидента рассказало издание Delfi.

Мероприятие, в котором помимо главы испанского правительства принимал участие также президент Литвы Гитанас Науседа, проходило на авиабазе в Шауляе. Санчес как раз выступал перед журналистами на фоне истребителей литовских ВВС, когда внезапно прозвучал сигнал тревоги. Высокопоставленных гостей моментально эвакуировали, а самолеты вылетели на перехват воздушных целей.

В качестве последних выступили два российских фронтовых бомбардировщика Су-24М. Они, по словам пресс-секретаря штаба обороны Андрюса Дилды, летели из Калининградской области на материк. При этом летный план согласован не был, а пилоты не отвечали на запросы центра управления полетами.

Это далеко не первый случай подобного «перехвата», заявляют в российском Минобороны. Несмотря на то, что самолеты РФ выполняют полеты без нарушений границ воздушного пространства Литвы, она регулярно поднимает свои истребители для сопровождения.