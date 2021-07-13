На полигоне в Ленинградской области прошли стрельбы из ручных противотанковых гранатометов. Военнослужащие отрабатывали нанесение ударов по колонне бронетехники условного противника и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Так, они сумели уничтожить больше 50 целей, которые имитировали бронетранспортеры и танки. При этом стрельбы выполнялись из разных положений, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Упражнения в стрельбе выполнялись на расстоянии около 50–100 метров до цели. Они проводились с каждым военнослужащим индивидуально, что и позволило достичь отличных результатов.

Помимо этого, гранатометчики отрабатывали оборудование позиций для стрельбы и их маскировку, перемещение с одной позиции на другую незаметно для условного противника. К учениям привлекли 20 единиц техники и вооружения, а также 100 человек личного состава.