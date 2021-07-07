Александр Молохов, руководитель рабочей группы, отвечающей за международно-правовые вопросы, связанные с Крымом, посмеялся над выдвинутыми депутатом Рады условиями возобновления подачи воды на полуостров. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Ранее Рустем Умеров, украинский народный избранник, заявил, что Киев начнет поставки воды только после «деоккупации» Крыма. Он добавил, что ее обмен и продажа даже не будут обсуждаться. Молохов в ответ сообщил, что парламентарий не уполномочен на выдвижение каких-либо условий России. Он предположил, что Умеров лишь хочет повысить свою значимость, однако эти попытки смотрятся комично.

Крымский чиновник заявил, что РФ приложила немало усилий по устранению последствий водной блокады со стороны Украины. Недавно водохранилища также были пополнены благодаря обильным осадкам. По этой причине шантаж со стороны киевских властей по поводу поставок воды выглядит нелепо.