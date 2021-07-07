читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Молохов, руководитель рабочей группы, отвечающей за международно-правовые вопросы, связанные с Крымом, посмеялся над выдвинутыми депутатом Рады условиями возобновления подачи воды на полуостров. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Ранее Рустем Умеров, украинский народный избранник, заявил, что Киев начнет поставки воды только после «деоккупации» Крыма. Он добавил, что ее обмен и продажа даже не будут обсуждаться. Молохов в ответ сообщил, что парламентарий не уполномочен на выдвижение каких-либо условий России. Он предположил, что Умеров лишь хочет повысить свою значимость, однако эти попытки смотрятся комично.

Крымский чиновник заявил, что РФ приложила немало усилий по устранению последствий водной блокады со стороны Украины. Недавно водохранилища также были пополнены благодаря обильным осадкам. По этой причине шантаж со стороны киевских властей по поводу поставок воды выглядит нелепо.

Вам может понравиться

На видео показали применение реактивных установок по надводным целям

В соцсети «Твиттер» разместили ролик, на котором показан залп ракетами из РСЗО, осуществленный в рамках масштабных учений Qader-2021, прошедших в Египте. На опубликованных кадрах демонстрируются ракетные установки класса RL-21, представляющие

В НАТО продемонстрировали, как собираются топить российские корабли

Американский аналитик и основатель организации Stop NATO Рик Розофф заявил, что силы НАТО осуществляют репетиции атаки на ВМФ России, даже не таясь. Пересказ его статьи предоставляет агентство «ПолитРоссия». Как сообщает
  • Анна
  • 06.07.2021
  • читать 1 минуту

Евросоюз потребовал от Белоруссии немедленно освободить Бабарико

В Евросоюзе заявили, что приговор Виктору Бабарико является несправедливым. Бабарико, как отмечается, ранее пытался участвовать в выборах президента Белоруссии. Как указывается в заявлении Службы внешних связей ЕС, Бабарико несправедливо осудили
  • Анна
  • 06.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | город Мытищи: погода, 7 июля – ясно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 июля – ясно, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 7 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Подольск: погода, 7 июля – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 7 июля – переменная облачность, до 27 °C |