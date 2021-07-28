Крымский полуостров никогда не входил в состав Киевской Руси, поэтому президент Украины Владимир Зеленский перекручивает исторические факты, заявил российский депутат Руслан Бальбек. Он также отметил, что отвечая российскому лидеру Владимиру Путину на его статью, украинский коллега лишь продемонстрировал свою невежественность.

Напомним, что Зеленский заявил, что Киевская Русь является матерью Украины и Крыма. Однако полуостров во времена Древнерусского государства входил в состав Византийской империи и никакого отношения к нему не имел вообще.

Бальбек также заявил, что только Екатерина Вторая включила Крым в состав Российской империи. Именно с тех пор он был и остается русским, что бы там не говорили украинские «историки» и глава государства.