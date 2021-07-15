В конце текущего года в Феодосии будут введены в эксплуатацию объекты первой очереди строящегося военного городка. Он подготавливается для создания в Крыму нового десантно-штурмового полка.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что новое подразделение будет создано из 56-й десантно-штурмовой бригады. Его передислоцируют в Феодосию, для чего сперва будет построен новый военный городок со всей необходимой инфраструктурой.

В минувший вторник в Крым с проверкой командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он уделил пристальное внимание строящимся объектам, а также заявил, что возведение военного городка идет в полном соответствии с графиком. В ноябре-декабре уже должна начаться переброска войск.

Целью создания подразделения в Феодосии является дополнительная защита южного направления. Кроме того, полк будет отвечать за оборону полуострова, рядом с которым все чаще проводятся учениях НАТО и провокации, призванные оказать давление на Россию.