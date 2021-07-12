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В американском Конгрессе подсчитали расходы на содержание стратегических войск и обслуживание межконтинентальных баллистических ракет. В результате получилась сумма в 4,2 миллиарда долларов.

Эти деньги ежегодно тратятся на содержание личного состава войск стратегического назначения, а также на плановое обслуживание МБР. Помимо этого, отдельно выделяются средства на модернизацию ракетных комплексов Minuteman III, которые в ближайшие годы подлежат списанию.

В настоящий момент войска США стратегического назначения наземного базирования включают в себя 8 эскадрилий. Каждая из которых имеет в своем распоряжении 50 шахт с уже упомянутыми ракетами Minuteman III.

Кроме того, 3,4 миллиарда ежегодно идет на содержание подводных лодок класса «Огайо», которые несут на борту крылатые ракеты «Томагавк» и МБР Trident II D5. На каждую из этих субмарин выделяется 190 миллионов ежегодно.

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