Китайский портал QQ-Tencent в связи с недавним завершением испытаний российской системы ПВО С-500, произвел сравнение новейших зенитно-ракетных комплексов ведущих стран мира – России, США и Китая. Представляем перевод этой публикации.

Россия утверждает, что система противовоздушной обороны С-500 уникальна и ее комплексные характеристики намного превосходят американский комплекс THAAD. Но нужно ли будет Китаю покупать эти ЗРК?

В связи с быстрым технологическим прогрессом, КНР в различных военных областях в последние годы все меньше и меньше интереса вызывают новые образцы российских вооружений. Кроме «Белого лебедя» [бомбардировщика Ту-160] и «Большой черной рыбы» [атомных подводных лодок], есть также новейшее российское зенитно-ракетное вооружение – ЗРК С-500. Китайское информационное агентство процитировало сообщение для СМИ командующего ракетными войсками ПВО ВКС России Бабакова: «Были достигнуты успешные результаты в испытаниях на перехват воздушных целей». Бабаков также уверенно добавил: «В настоящее время в других странах нет оборудования, аналогичного С-500».

ЗРК С-500 – новейшая и наиболее совершенная модель в истории исследований и разработок российских систем ПВО. Ожидается, что в этом году Россия будет оснащена первой подобной боевой системой. По сравнению с самым мощным прежним «щитом» С-400, находящимся на вооружении в России, С-500 оснащен РЛС 91Н6АМ с более широкой дальностью обнаружения, системой управления огнем 77Т6, специально разработанной для стратегических противоракет, и вооружена более совершенными ракетами-перехватчиками 77Н6Н и 77Н6Н1.

Ситуационная осведомленность системы ПВО С-500 и ее способность перехватывать и поражать высотные, высокоскоростные и дальние цели достигли значительного прогресса перед системами ПВО предыдущих поколений. Дальность обнаружения ЗРК С-500, как заявлено Россией, составляет не менее 800 км, с возможностями точного обнаружения и обработки уровня угрозы – 700 км.

Хорошо известная американская система THAAD также разработана для высотных, высокоскоростных и дальних целей. Хотя радар THAAD AN / TPY-2X имеет большую, чем у С-500, заявленную дальность обнаружения боеголовок баллистических ракет, составляющую 1200 километров, его система не имеет возможности развертывания в полевых условиях. Для THAAD необходимо стационарно возвести полный комплекс со всем базовым оборудованием, прежде чем систему можно будет развернуть для применения.

При этом не следует забывать об обеспечивающей радиолокационной базе. Российский стратегический противоракетный комплекс А-235 имеет дальность обнаружения боеголовок баллистических ракет 2000 километров. Оставаясь в контакте с ним, С-500 могут быть развернуты в чрезвычайно суровых районах, таких как арктическая пустыня.

Кроме того, в силу сложившихся при разработке ограничений, THAAD не обращал внимания на угрозу гиперзвукового оружия, поэтому он способен перехватывать только баллистические ракеты, а его дальность и высота целей перехвата составляют всего 200 км и диапазон от 30 до 180 км соответственно.

Противоракета 77Н6 ЗРК С-500 имеет дальность и высоту 800 км и 200 км соответственно, что почти в четыре раза больше, чем у перехватчика THAAD, а его высота стрельбы может использоваться для поражения спутниковых целей на низкой орбите. Российская сторона также указала, что перехватчик также может сбивать квазигиперзвуковое оружие со скоростью атаки 7 километров в секунду и скоростью 6 Маха за сотни километров. В имеющейся на вооружении американской зенитно-ракетной технике ни перехватчик THAAD, ни стандартный перехватчик 3/6 не обладают подобными возможностями.

Что касается новейшей китайской системы ПВО Hongqi 19, хотя ее конфигурация и характеристики радара не были обнародованы, по ряду представленных новых разработок отечественных РЛС можно сделать вывод, что радар Hongqi 19 значительно сильнее, чем у С-500, а некоторые возможности даже намного превосходят российский аналог.

Например, трехкоординатный радар JY-26, публично представленный КНР на авиасалоне в Чжухае, обладает такой же способностью обнаружения целей баллистических ракет, как и радар 91Н6AM, и той же дальностью 800 км. Более того, способность радара JY-26 обнаруживать защиту от малозаметности была сертифицирована в Соединенных Штатах, а истребитель-невидимка F-22, летевший над Восточно-Китайским морем, был опознан.

Также Китай обладает низковысотным радаром обнаружения JH-18 – одним из немногих в мире, в нем используется технология синтеза сигналов с фазированной антенной решеткой. По сравнению с традиционной РЛС 96Л6 для обнаружения целей на малых высотах в ЗРК С-500, китайский вариант имеет преимущество.

Остается фактом, что российский S500 сильнее, чем американский THAAD. Однако очевидно, что С-500 вряд ли является самой сильной противоракетной системой средней и большой дальности в мире. Можно сказать, что с точки зрения нескольких мобильных радаров и технологий противоракетной обороны, которыми в настоящее время оснащен Китай, Hongqi 19 лучше, чем российская система ПВО С-500.

За последние несколько десятилетий Китай закупил у России около 25 дивизионов ЗРК С-300 и С-400 из-за отсталости противовоздушной обороны и противоракетных технологий, недостаточных производственных мощностей, а также для краткосрочного повышения боевых возможностей. В те годы, когда отечественные системы ПВО и ПРО не были готовы в больших количествах, а давление на китайскую противовоздушную оборону возрастало день ото дня, эти российские системы ПВО поддерживали Китай.

При этом Россия заявляла, что не будет продавать эту современную технику через пять лет. Но к этому времени у КНР, несомненно, будет более лучший выбор. А в краткосрочной перспективе Hongqi 9 и С-400 могут полностью нести бремя отечественной ПВО и реагировать на растущую угрозу обычных баллистических ракет.

В будущем, если КНР действительно закупит С-500, это может стать экономической помощью «старшему брату» или политической поддержкой российского оружия.