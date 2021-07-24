После дебютного показа прототипа нового российского стелс-истребителя Су-75 о нем появилось много аналитических статей, хотя в их подавляющем большинстве всего лишь муссируется информация из официальных сообщений. Но есть отдельные исключения: так, китайский портал QQ-Tencent опубликовал интересные наблюдения, отмеченные в конструкции российской новинки. Издание Discover24 приводит перевод этой статьи.

Истребитель Су-75 Checkmate имеет очень своеобразную конструкцию крыла. На первый взгляд, в ней только пара основных крыльев и наклоненное наружу вертикальное оперение, без обычного горизонтального оперения. Плоское (горизонтальное) оперение, которое устанавливается в задней части фюзеляжа, служит для поддержания устойчивости самолета в полете и управления его ориентацией в полете. Горизонтальное оперение современного истребителя представляет собой огромную поверхность руля высоты, которая регулирует тангаж самолета посредством общего отклонения с применением движущихся элементов.

Судя по исходным фотографиям, у российского истребителя Checkmate традиционного горизонтального оперения нет вообще. Хотя двойные вертикальные оперения самолета имеют определенную степень отклонения, его угол невелик и несравним с несущей поверхностью заднего крыла. Принято считать, что такое может привести к недостаточной маневренности самолета.

Первоначально предполагалось, что Россия будет использовать двигатель с векторными соплами, чтобы дополнить проблему отсутствия горизонтального оперения. Но из уже опубликованных фотоснимков выяснилось, что у самолета имеется «малозаметный плоский хвост»!

Последние по времени фотографии показывают, что самолет фактически скрывает пару полноповоротных горизонтальных хвостов меньшего размера с обеих сторон сопла двигателя, которые идеально интегрированы с хвостовой частью фюзеляжа. Под действием аэродинамической силы эти элементы способны обеспечить достаточный крутящий момент по тангажу при одновременном сохранении минимальной зоны отражения на радарах.

Надо сказать, что эта конструкция очень практичная. Причем она не в первый раз появляется на российских истребителях.

Оригинальная конструкция «малозаметного плоского хвоста» пришла от конструкции прототипа истребителя МиГ 1.44. Хотя этот самолет выглядит как истребитель в стандартной конструктивной форме «утка», в середине двойных вертикальных хвостовиков была встроена пара небольших «невидимых» плоских хвостовиков для регулировки крутящего момента, который характерен для сверхмощных высокоманевренных истребителей.

Очевидно, такая же конструкция оказалась использованной в истребителе Су-75 Checkmate, который за счет этого может сохранять максимальную скрытность и улучшить маневренность, и это очень умно!