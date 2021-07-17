Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании China Daily отметили, что вчера, 16 июля, был успешно завершен первый полет тестового образца многоразового суборбитального корабля, разработанного в КНР.

Указывается, что запуск ракеты, на которой был размещен прототип новейшего аппарата, был осуществлен с китайского космодрома, расположенного в центральной области страны. Выполнив полет в суборбитальном пространстве Земли, корабль без каких-либо происшествий выполнил горизонтальную посадку в аэропорту региона.

Согласно словам представителей CASC, проведенные испытания позволили заложить прочный фундамент для дальнейшего создания многоразовых космических технологий. При этом Китай не стал раскрывать технические параметры своего новейшего аппарата и результаты осуществленного тестирования.

Вам может понравиться

Virgin Galactic объявила о старте розыгрыша билетов на коммерческий рейс в космос

На портале краудфандингового сервиса Omaze сообщили, что компания Virgin Galactic собирается разыграть 2 билета на новый космический рейс, который состоится в начале следующего года. Победителю вручат два билета: один для

Нейротехнологии помогли парализованному человеку в США снова общаться с окружающими

В издании The Washington Post рассказали о парализованном американце, который снова смог общаться с окружающими благодаря нейротехнологям, расшифровывающим создаваемые его мозгом электрические импульсы. Речь идет о мужчине в возрасте 38

В Амстердаме состоялось открытие первого в мире изготовленного на 3D-принтере моста

В столице Нидерландов состоялось открытие стального моста, созданного с помощью технологии 3D-печати и проложенного через водный канал Аудезийдс Воорбургвал. Мостовую конструкцию «распечатала» местная компания MX3D, занимающаяся разработкой ПО. В длину
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 июля – ясно, до 26 °C | город Мытищи: погода, 17 июля – ясно, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 июля – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 июля – переменная облачность, до 27 °C | Королев: погода, 17 июля – пасмурно, до 34 °C | Подольск: погода, 17 июля – ясно, до 31 °C | Армавир: погода, 17 июля – ясно, до 35 °C |