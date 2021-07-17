В издании China Daily отметили, что вчера, 16 июля, был успешно завершен первый полет тестового образца многоразового суборбитального корабля, разработанного в КНР.

Указывается, что запуск ракеты, на которой был размещен прототип новейшего аппарата, был осуществлен с китайского космодрома, расположенного в центральной области страны. Выполнив полет в суборбитальном пространстве Земли, корабль без каких-либо происшествий выполнил горизонтальную посадку в аэропорту региона.

Согласно словам представителей CASC, проведенные испытания позволили заложить прочный фундамент для дальнейшего создания многоразовых космических технологий. При этом Китай не стал раскрывать технические параметры своего новейшего аппарата и результаты осуществленного тестирования.