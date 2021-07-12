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На портале генконсульства Китая в городе Владивосток появилось сообщение с опровержением сведений о том, что КНР и РФ собираются взаимно признать вакцины от SARS-CoV-2.

Недавно на интернет-ресурсе Deita отметили, что Москва и Пекин собираются открыть границы и признать препараты CoronaVac и «Спутник V», разработанные в Китае и Российской Федерации соответственно. В китайской дипмиссии заявили, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью.

В СМИ напоминают, что CoronaVac создана специалистами SinoVac. Она является уже 2-м препаратом от коронавирусной инфекции, изготовленным в Китае. Обе китайские вакцины одобрены для использования ВОЗ. При этом российская вакцина все еще не получила одобрение от нее. Пекин также до сих пор не открыл свои границы для российских граждан.

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