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В минувшую субботу в северной части Индийского океана подверглось нападению израильское грузовое судно. Кто именно и чем его атаковал, пока установить не удалось, сообщает китайский портал Sina. Подробности в эксклюзивном переводе рассказывает сайт Discover 24.

Израильские источники считают, что нападение организовал Иран. Грузовое судно «Тиндаль» подверглось ракетному обстрелу, однако и самому грузовику, и его экипажу сильно повезло. Пострадавших среди моряков обнаружено не было, а корпус судна обошелся без серьезных повреждений.

В правительстве Израиля высказывают предположение, что удар был нанесен КСИР и стал ответом на атаку беспилотными аппаратами завода по изготовлению центрифуг на иранской территории.

Стоит напомнить, что в текущем году это уже третье сообщение Израиля о нападении на его грузовые суда. При этом Тель-Авив даже не пытается разбираться в ситуации, а сходу обвиняет Иран. Представители КСИР и официальные лица Тегерана опровергают свою причастность к атакам.

Напомним, что ранее был опубликован отчет Пентагона, в котором высокопоставленные военные Минобороны США заявили о решении Израиля сделать все возможное для прекращения ядерной программы Ирана. При этом одним из методов сделать это называется атака на объекты, используемые для производства ядерных боеголовок.

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