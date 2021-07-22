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Россия бросила вызов Соединенным Штатам, занявшись модернизацией своего истребителя пятого поколения Су-57, пишут эксперты индийского издания EurAsian Times. По их мнению, после комплекса операций по усовершенствованию самолета он станет весьма опасным конкурентом для американских F-35 и F-22.

Напомним, что раньше о модернизации Су-57 говорил представитель Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Смирнов. Он отмечал, что истребитель получит искусственный интеллект. Который будет управлять большинством функций боевого самолета и отвечать за его взаимодействие с беспилотными аппаратами «Охотник».

Но это далеко не все усовершенствования, отмеченные индийским изданием. Помимо них, самолет должен получить новейший двигатель второй очереди, который будет гораздо мощнее своего предшественника.

В самое ближайшее время Россия должна начать поставки обновленных Су-57, которые точно войдут в тройку лучших самолетов мира либо даже уверенно ее возглавят, подытожили индийские эксперты.

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