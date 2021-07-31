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На территории Грузии была найдена кость пса, который жил около 1,8 миллиона лет назад.

Как сообщается, найденная кость является челюстной, и, исходя из отсутствия износа зубов, специалисты предположили, что собака являлась молодой особью. Вес животного составлял около 30 килограмм. По кости челюсти специалисты также обнаружили наличие острого «хищного» зуба, который расположен в середине челюсти и использовался для измельчения пищи. Это говорит о том, что рацион этих собак состоял из мяса как минимум на 70%.

Учёные предположили, что останки принадлежат виду Canis lycaonoides. По всей видимости, эта кость является самым ранним на данный момент свидетельством появления охотничьей собаки в Европе. Отмечается, что это даже предшествует массовому перемещению охотничьих собак из Западной Азии в Европу и Африку.

Недавно мы сообщали, что учёные обнаружили окаменелость летучей мыши-вампира. Её возраст оценивается примерно в 100 тысяч лет.

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  • 29.07.2021
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