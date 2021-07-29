Учёные нашли древние останки летучей мыши-вампира, чей возраст составляет около 100 тысяч лет.

Как сообщается, эти останки относятся к летучим мышам вида Desmodus draculae, они жили в Южной и Центральной Америке. Эти животные являлись самыми крупным когда-либо существовавшими летучими-мышами-вампирами. Так, размах их крыльев составлял до полуметра, а масса тела – около 60 грамм, что для летучих мышей весьма много.

Их останки впервые были найдены только в 1988 году. Обнаружить останки на этот раз учёным удалось в пещере на юго-востоке Буэнос-Айреса. Отмечается, что окаменелость была найдена в пещере, где жил гигантский ленивец. По предположению специалистов, летучая мышь пыталась здесь спрятаться, но в итоге стала жертвой.

Ранее мы сообщал о том, что палеонтологи обнаружили окаменелые остатки краба, возраст которого более 310 000 000 лет. Несмотря на такую древность, мозг краба практически не разрушился.