читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные нашли древние останки летучей мыши-вампира, чей возраст составляет около 100 тысяч лет.

Как сообщается, эти останки относятся к летучим мышам вида Desmodus draculae, они жили в Южной и Центральной Америке. Эти животные являлись самыми крупным когда-либо существовавшими летучими-мышами-вампирами. Так, размах их крыльев составлял до полуметра, а масса тела – около 60 грамм, что для летучих мышей весьма много.

Их останки впервые были найдены только в 1988 году. Обнаружить останки на этот раз учёным удалось в пещере на юго-востоке Буэнос-Айреса. Отмечается, что окаменелость была найдена в пещере, где жил гигантский ленивец. По предположению специалистов, летучая мышь пыталась здесь спрятаться, но в итоге стала жертвой.

Ранее мы сообщал о том, что палеонтологи обнаружили окаменелые остатки краба, возраст которого более 310 000 000 лет. Несмотря на такую древность, мозг краба практически не разрушился.

Вам может понравиться

Минобороны России перебросило в Керчь спецбатальон из Мги

Российское оборонное ведомство решило перебросить в Керчь специальный батальон, который дислоцировался в населенном пункте Мга, расположенном в Ленобласти. Особый батальон был направлен в указанный регион для поддержки поисковых организаций, участвующих

Древние люди делились друг с другом знаниями об огне 400 тысяч лет назад

Команда археологов смогла выяснить, что древние люди обменивались друг с другом знаниями об огне уже 400 000 лет назад, используя простые способы коммуникации. Согласно словам исследователей, они изучили информацию о

Учёные выяснили, что собаки способны распознавать ложь человека

Учёные во время исследований с участием собак выяснили, что они понимают обман. Как отмечается, долгое время считалось, что животные не способны распознать ложь. Впоследствии в ходе исследовании было предположено, что
  • Анна
  • 28.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 июля – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 июля – переменная облачность, до 30 °C | Королев: погода, 29 июля – небольшая облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 29 июля – ясно, до 30 °C |