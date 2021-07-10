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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал уход армии США из Афганистана.

Согласно его заявлению, Америка не исполнила своих намерений в данном регионе. Как он указал, за 20 лет США не сумели достичь в Афганистане мира и угроза терроризма осталась такой же сильной – в регионе, не таясь, действуют опаснейшие международные группировки террористов. Также он указал на то, что экономика страны и общественный консенсус были разрушены.

Кроме того, Железняк отметил увеличение производства опиумного мака, а также торговли опиумом. Как он сообщил, производить и продавать опиум стали больше в десятки раз.

Главная цель США в регионе, по мнению политика, состояла в манипуляции ситуацией и выкачивании ресурсов.

Недавно вывод войск США из Афганистана прокомментировали эксперты. Как было заявлено, США продемонстрировали “позорное бегство”.

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