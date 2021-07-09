Вывод американских войск с военной базы Баграм, который даже не был согласован с командованием правительственных сил, стал символом всей кампании США в Афганистане. 20 лет назад они пришли в эту страну воевать с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), но несмотря на ряд мелких успехов, победить так и не сумели. И пустились в позорное бегство.

Эксперты ожесточенно спорят, удастся ли талибам захватить власть в Афганистане. А если удастся, то не направятся ли они в поход на Таджикистан и другие приграничные страны, чтобы расширить свое влияние. Ответ на оба вопроса скорее всего будет отрицательным. За время войны с США «Талибан» несколько изменил имидж и превратился в профессиональную армию. Которой управляют отнюдь не дураки. И если власть в большей части Афганистана они еще могут, то выдвигаться на север и вызывать на себя огонь международной общественности боевики вряд ли станут.

Вывод войск из Афганистана, похожий на трусливое бегство, может породить еще одну проблему. Когда в 1989 году СССР вывел из этой страны свой контингент, то радикальные исламисты заявили, что именно их «победа» стала причиной развала Союза два года спустя. Сейчас уходят США и вполне можно ожидать хвастливых заявлений талибов о том, что они победили мирового гегемона. Которые в свою очередь сделают экстремистскую организацию примером для других радикальных исламистов. И спровоцируют появление таких вот «талибанов» в разных уголках планеты.