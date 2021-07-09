читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вывод американских войск с военной базы Баграм, который даже не был согласован с командованием правительственных сил, стал символом всей кампании США в Афганистане. 20 лет назад они пришли в эту страну воевать с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), но несмотря на ряд мелких успехов, победить так и не сумели. И пустились в позорное бегство.

Эксперты ожесточенно спорят, удастся ли талибам захватить власть в Афганистане. А если удастся, то не направятся ли они в поход на Таджикистан и другие приграничные страны, чтобы расширить свое влияние. Ответ на оба вопроса скорее всего будет отрицательным. За время войны с США «Талибан» несколько изменил имидж и превратился в профессиональную армию. Которой управляют отнюдь не дураки. И если власть в большей части Афганистана они еще могут, то выдвигаться на север и вызывать на себя огонь международной общественности боевики вряд ли станут.

Вывод войск из Афганистана, похожий на трусливое бегство, может породить еще одну проблему. Когда в 1989 году СССР вывел из этой страны свой контингент, то радикальные исламисты заявили, что именно их «победа» стала причиной развала Союза два года спустя. Сейчас уходят США и вполне можно ожидать хвастливых заявлений талибов о том, что они победили мирового гегемона. Которые в свою очередь сделают экстремистскую организацию примером для других радикальных исламистов. И спровоцируют появление таких вот «талибанов» в разных уголках планеты.

Вам может понравиться

ВВС США представили первое изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider

Американские ВВС представили широкой публике первую фотографию стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Напомним, что этот самолет в настоящий момент находится в разработке, а его первые летные испытания намечены на май следующего

На Украине признали добровольный отказ от Крымского полуострова

Украина фактически по собственной воле отказалась от Крыма. Все ее действия будто специально были направлены на избавление от полуострова, поэтому сейчас она может винить только себя, уверен бывший замглавы МИД

Политолог Притчин оценил шансы “Талибана” на захват власти в Афганистане

Пока Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана, боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) успешно захватывают один район за другим. В настоящий момент по официальным оценкам, в и руках
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 28 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 9 июля – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 9 июля – ясно, до 28 °C |