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Сергей Железняк, российский парламентарий, отметил, что обещания Петра Порошенко, украинского экс-лидера, о возвращении Крымского полуострова Украине за год являются обычной болтовней.

Согласно словам народного избранника, заявления бывшего главы украинского государства представляют собой лишь пустую игру перед националистами и покровителями с Запада. Он добавил, что Крым является частью РФ. Этому факту нельзя ничего противопоставить, уверен депутат.

Российский политик считает, что всем здравомыслящим силам в европейских и других странах следует обратить внимание на данный факт. РФ же продолжит делать все необходимое, включая взаимодействие с ООН, чтобы добиться реакции от мирового сообщества. Ранее Порошенко сообщил, что уже в следующем году полуостров снова станет украинским регионом.

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