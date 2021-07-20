Сергей Железняк, российский парламентарий, отметил, что обещания Петра Порошенко, украинского экс-лидера, о возвращении Крымского полуострова Украине за год являются обычной болтовней.

Согласно словам народного избранника, заявления бывшего главы украинского государства представляют собой лишь пустую игру перед националистами и покровителями с Запада. Он добавил, что Крым является частью РФ. Этому факту нельзя ничего противопоставить, уверен депутат.

Российский политик считает, что всем здравомыслящим силам в европейских и других странах следует обратить внимание на данный факт. РФ же продолжит делать все необходимое, включая взаимодействие с ООН, чтобы добиться реакции от мирового сообщества. Ранее Порошенко сообщил, что уже в следующем году полуостров снова станет украинским регионом.