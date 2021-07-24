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В Ейске предварительный отсев кандидатов на пост мэра города прошло 5 человек. Но перед самым конкурсом четверо из них отказались от дальнейшей борьбы, что привело к безальтернативности выбора.

Напомним, что конкурс срывается уже второй раз. Первый был в марте, когда члены комиссии просто не явились на процедуру выбора главы городской администрации.

В настоящий момент единственным участником конкурса остался Андрей Назаров – бывший военнослужащий и нынешний парламентарий районного совета. Остальные кандидаты – Александр Бережной, Иннокентий Ляшов, Евгений Крутько и Андрей Скачедуб, – свои кандидатуры сняли.

По мнению депутатов горсовета, которое возникло еще после срыва первого конкурса, его должен взять под личный контроль глава региона Вениамин Кондратьев. В противном случае городу еще долго придется оставаться без мэра.

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