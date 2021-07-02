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Во время съёмок ток-шоу «60 минут», которое выходит на телеканале «Россия 1», произошёл очередной конфликт, после которого агрессоров выгнали из студии.

Инцидент, согласно рассказу ведущего Евгения Попова, который поделился видеозаписью происходящего на своей странице в Telegram, случился во время рекламы. Также он заявил, что всё произошло «мгновенно и неожиданно». Как сообщается, российский политолог Андрей Сидорчик облил водой из стакана украинского журналиста Дмитрия Галкина.

В итоге их попросили уйти, причём, как отметил Попов, Сидорчик покинул студию сразу же, а к Галкину обращались два раза. После эфира они установили причины инцидента и оказалось, что Галкин назвал Сидорчика фашистом. Как считает Попов, отреагировал Сидорчик вполне адекватно.

Недавно украинский эксперт Валентин Бадрак заявил, что Россия мешает Украине торговать оружием на мировом рынке. Он объяснил это тем, что из-за ситуации на Донбассе, Украине пришлось приостановить продажу оружия.

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