Правительство самопровозглашенной ДНР внесло коррективы в закон «О государственной статистике. Согласно новым правовым нормам доступ к статистическим данным теперь смогут получить исключительно представители местного самоуправления и органов республиканской власти.

Сообщается, что статистику засекретят только до конца войны. Этот шаг необходим, чтобы исключить неправильную интерпретацию статистической информации либо ее умышленное искажение в своих целях.

В пресс-службе правительства сообщают также, что противник может использовать статистические данные ДНР в качестве одного из компонентов информационной войны. В то же время внесение изменений в закон и перекрытие доступа к статистике во всем мире считается действием, направленным на ведение такой войны.