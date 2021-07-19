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Правительство самопровозглашенной ДНР внесло коррективы в закон «О государственной статистике. Согласно новым правовым нормам доступ к статистическим данным теперь смогут получить исключительно представители местного самоуправления и органов республиканской власти.

Сообщается, что статистику засекретят только до конца войны. Этот шаг необходим, чтобы исключить неправильную интерпретацию статистической информации либо ее умышленное искажение в своих целях.

В пресс-службе правительства сообщают также, что противник может использовать статистические данные ДНР в качестве одного из компонентов информационной войны. В то же время внесение изменений в закон и перекрытие доступа к статистике во всем мире считается действием, направленным на ведение такой войны.

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