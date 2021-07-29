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Представители ДНР отметили, что рядом с линией разграничения в ходе минометной атаки со стороны украинских военных погибли трое ополченцев.

Согласно их словам, украинские вооруженные силы обстреляли южные районы самопровозглашенной республики, где находится поселение Новая Марьевка. Они выпустили более двадцати мин из 120-миллиметровых минометов. В итоге трое бойцов ДНР погибли, а еще один был отправлен в донецкое медицинское учреждение с ранениями от осколков.

В ДНР добавили, что данный обстрел является очередным нарушением минских договоренностей со стороны украинцев, который повлек за собой гибель людей. Поэтому они призвали международных наблюдателей заставить Украину соблюдать перемирие и не допускать дальнейшей эскалации конфликта.

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