Стефеен Нюбоэ Макги, датский журналист, отметил, что Дания не станет сбивать самолеты ВКС РФ в случае нарушения своего воздушного пространства, как это ранее сделала Турция.

Согласно его словам, дипломаты из Дании не единожды выражали протест РФ из-за полета ее истребителей рядом с границами европейской страны. Однако у них отсутствуют какие-либо реальные рычаги для предотвращения возможного нарушения воздушного пространства российскими самолетами. При этом Магки не советует брать пример с турецких военных.

Карстен Марруп, датский майор, отметил, что самолеты российских ВКС не опасны для Дании, так как они вооружены ракетами и бомбами, а их поведение не выглядит агрессивным. По этой причине нападение со стороны датских ВВС стало бы чрезмерной мерой. В СМИ напоминают, что около 6 лет назад ВВС Турции подбили российский Су-24, летевший над Сирией.