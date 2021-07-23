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Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа на учениях в Брянской области отрабатывали борьбу с беспилотными аппаратами условного противника. В ходе маневров им удалось успешно справиться с поставленной боевой задачей по уничтожению БПЛА.

Согласно легенде учений противник решил нанести мощный удар по танкистам и направил в их сторону целый рой компактных беспилотников, снаряженных самодельными бомбами. Для нейтрализации угрозы военнослужащим пришлось взобраться на ближайшую возвышенность, позволяющую лучше видеть цели, и открыть по дронам огонь.

Для уничтожения беспилотников применялись пулеметы Калашникова РПК, а также мощный зенитный пулемет 6П50 «Корд». Задача осложнялась тем, что количество боеприпасов у бойцов было ограничено. Также каждую цель нужно было сбивать не дольше 15 секунд.

В специальных маневрах, призванных научить танкистов отражать атаки беспилотных аппаратов, участвовали 150 военнослужащих. Также на учениях было задействовано 30 единиц техники и оружия.

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