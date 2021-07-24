В Башкирии недалеко от города Сибай по неизвестной причине произошла массовая гибель рыбы.

Как отмечается, незадолго до этого сотрудники МБУ «УЖКХ» выпустили в реку Туяляс семь тысяч толстолобиков и белых амуров. Это было сделано для очистки дна и сохранения экологического баланса реки. Однако в скором времени на берегу было обнаружено большое количество мёртвой рыбы.

Согласно заявлению представителей администрации Сибая, часть выпущенной рыбы погибла, и причиной этому стала жаркая погода, которая установилась ещё несколько недель назад. Другой причиной может являться неправильная транспортировка рыбы, однако, как заявили в ведомстве, ошибок допущено не было.

По факту происшествия организована проверка.

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