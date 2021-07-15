Заведующий кафедрой зоологии АБиБ ЮФУ Алексей Тихонов объяснил нашествие божьих коровок, которое было зафиксировано в Анапе.

Согласно его объяснению, этих насекомых так много из-за того, что для божьих коровок много жертв, которыми они питаются. В качестве корма для божьих коровок выступают различные мелкие гусеницы, а также клещи. В условиях тёплой погоды их расплодилось очень много, что и привело к увеличению численности божьих коровок.

Кроме того, прибрежные ареалы и заливы являются идеальными условиями для увеличения численности этих хищных насекомых.

Для человека божьи коровки и их укусы не опасны, поэтому убивать их нет смысла, тем более что эти насекомые очень полезны, так как истребляют многих вредителей.

Недавно мы сообщали о переименовании цыганских мотыльков и цыганских муравьев в США. Как объясняется, дать им новые названия решили из-за того, что используемые являются, по мнению некоторых, расистскими и оскорбляют цыган.