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По «зеленой зоне» в Ираке, где расположено американское посольство, неизвестные нанесли удар двумя ракетами. О пострадавших не сообщается, но известно, что в квартале Эль-Мансур, расположенном неподалеку, осколками были повреждены жилые дома и автомобили.

Произошло это, так как зенитная система C-RAM не успела перехватить боеприпасы на большем расстоянии от жилых кварталов. Кто именно наносил удар, пока не установлено.

Вполне вероятно, что обстрел связан с недавними переговорами президента Соединенных Штатов Джо Байдена с премьер-министром Ирака Мустафа аль-Казыми. На этой встрече было принято решение о выводе американских войск из страны. С начала следующего года США планируют проводить в Ираке лишь «тренировочную миссию». Большая часть военнослужащих к 31 декабря текущего года должна быть выведена. На территории Ирака к этому времени останется столько военнослужащих, сколько потребуется для решения новых задач.

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