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В 2021–2022 годах российская армия примет на вооружение беспилотный аппарат «Орион-Э», который, согласно инсайдерской информации, превзойдет всех конкурентов. Включая турецкий «Байрактар ТБ2».

С этим мнением не согласился азербайджанский эксперт Рауф Оруджев. Он заявил, что РФ в очередной раз выдает желаемое за действительное, хотя точные сроки появления «Ориона» даже не определены. Слепо уверовав в Bayraktar, автор публикации заявил, что у России нет БПЛА, способного сражаться с ним на равных.

Более адекватное мнение высказал военный аналитик Азад Исазаде. Он считает, что бросаться заявлениями о том, что «Орион» — это убийца «Байрактара», пока слишком рано. Однако признал, что по ряду характеристик российский дрон существенно превосходит турецкий.

Также Исазаде отметил, что «Орион-Э» вполне может стать «убийцей Байрактаров» на рынке вооружений. У БПЛА вполне достойные параметры, поэтому он будет пользоваться большим спросом.

Оруджев считает, что информация от инсайдеров – это не официальные характеристики «Ориона», поэтому нужно дождаться, пока БПЛА примут на вооружение или как минимум проведут несколько испытаний, чтобы оценить его возможности.

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