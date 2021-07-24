В Астраханской области было принято решение об ужесточении коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает губернатор региона Игорь Бабушкин. Согласно его заявлению, был превышен пик по ежесуточному выявлению новых заболевших коронавирусом. Отмечается, что в ковидных госпиталях было введено в эксплуатацию 1700 коек, что составляет на сотню больше, чем в первые две волны коронавируса. Из-за этого в регионе вынуждены сократить плановую медпомощь.

В регионе закрываются все торговые центры, спорт-центры, фудкорты. Купить еду можно будет на вынос. Отменяются все массовые мероприятия. В отели региона будут заселять только при проверке QR-кодов и тестов на коронавирус.

Начнут ограничения действовать уже с понедельника и продлятся до 9 августа.

Недавно мы сообщали о том, что в Великобритании, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, меры ограничения решили отменить. Впрочем, носить маски в общественном транспорте всё равно придётся.