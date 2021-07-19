В Великобритании было принято решение о снятии ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, с понедельника жителям страны больше не нужно будет носить маски и соблюдать соцдистанцию, они смогут вернуться на работу в офисы, собираться большими компаниями, посещать ночные клубы, и так далее. Также британцам, которые полностью вакцинировались, не нужно будет находиться на карантине после возвращения из ряда стран.

При этом отмечается, что в Великобритании растёт уровень заболеваемости коронавирусом – в сутки фиксируется около 50 тысяч новых случаев заражения инфекцией. По этой причине, хоть ограничения и будут сняты, британцам придётся соблюдать ряд требований. Так, носить маски по-прежнему придётся в транспорте и во время массовых спортивных мероприятий. Кроме того, во многих местах придётся предъявлять паспорта вакцинации.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании решили не устраивать массовую вакцинацию подростков от коронавируса. Как отмечается, было решено подождать результатов исследований о возможных рисках вакцинации.