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На портале BBC появилась информация об отмене всех внутренних ограничений в Англии, которые были связаны с коронавирусной инфекцией, несмотря на увеличение количества зараженных.

Начиная с 19 июля, на территории Англии снова можно будет посещать ночные клубы и иные развлекательные заведения. Власти также решили отменить обязательное ношение масок, соблюдение дистанции и предписания по удаленной работе. Борис Джонсон, глава британского правительства, сообщил, что сейчас самое благоприятное время для отмены ограничений, так как коронавирус медленнее распространяется в жаркую погоду.

Всем британцам, которые сделали прививку от коронавируса и вернулись из государств, указанных в «желтом перечне» (за исключением Франции), больше нет необходимости соблюдать карантин. Однако в случае контакта с зараженным следует все равно изолироваться на время. В СМИ указывают, что хоть в Британии и увеличилось количество случаев инфицирования, однако число летальных исходов резко уменьшилось, так как вакцинацию прошли свыше 2/3 населения страны.

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