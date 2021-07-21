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Бойцы подразделений Сил специальных операций, которые находятся в Сирии, принимают непосредственное участие в боевых действиях, осуществляя мероприятия по ликвидации боевиков. Как именно работают российские военные, продемонстрировал в своем видеоролике военкор Александр Сладков.

Он снял реальную операцию, которая проводилась в темное время суток. Для съемки был использован тепловизионный прицел, который позволял без труда разглядеть взрывы и выстрелы.

На записи хорошо видно, как бойцы ССО расправляются с террористами, несмотря на ожесточенное сопротивление. Они организовали засаду и отстреливают боевиков, стараясь действовать быстро и предельно аккуратно. Часть боевиков получает ранения, но в конечном итоге осуществляется ликвидация всех попавших в засаду противников.

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