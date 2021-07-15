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Минувшей весной на станции Осташков произошел несколько странный инцидент. Мужчина, который оказался сотрудником американского посольства, разобрал железнодорожную стрелку и увез ее в багажнике своего автомобиля. Эпизод попал в поле зрения видеокамер и немного позже дипломата задержали за нарушение ПДД.

Эксперт Игорь Коротченко действиями американца совсем не удивлен. Он считает, что сотрудник посольства намеревался передать разобранную стрелку в ЦРУ. Где эксперты должны были придумать, как встроить в нее оборудование для слежения.

Коротченко поясняет, что в ближайшие годы Россия намеревается принять на вооружение железнодорожный комплекс с баллистическими ракетами. Поэтому стрелки, «заряженные» устройствами слежения, помогли бы американской разведке точно знать, где находится смертоносный поезд.

В ответ на действия сотрудника посольства Россия подала ноту протеста. Однако Соединенные Штаты даже не стали снимать дипломатический иммунитет со своего гражданина. Его отозвали в США.

По словам Коротченко, российским спецслужбам повезло, что шпион совершенно случайно попал в объектив видеокамеры. Иначе он бы выполнил свою миссию. Теперь же США на некоторое время утихнут и вряд ли будут провоцировать новый скандал.

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