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Анна-Лена Лаурен, финская журналистка, поговорила с украинскими военными и выяснила, почему вооруженные силы Украины не идут в наступление на Донецк.

Согласно словам украинских солдат, активные боевые действия давно не проводятся. Обе стороны укрылись в окопах и остаются на своих позициях уже на протяжении нескольких лет, однако обстрелы при этом продолжаются. Лаурен сравнила данную ситуацию с событиями Первой мировой войны.

Военнослужащие ВСУ также рассказали, почему командование не начинает полномасштабную операцию по захвату Донбасса. Они уверены, что в этом случае РФ сообщит о возникновении угрозы русскоязычному населению и пошлет свои войска в указанный регион. Украинские военные также порекомендовали Владимиру Зеленскому, лидеру Украины, не проводить переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, считая Россию «коварным врагом».

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