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Военная прокуратура Николаевской области проверяет информацию о разрывах снарядов в жилой зоне в ходе учений Cossack Mace-2021. Инцидент, по словам сотрудников ведомства, произошел 22 июля.

В маневрах «Козацкая булава», которые проходят на полигоне «Широкий лан», задействованы танки Т-64. Во время стрельб с этих боевых машин несколько снарядов долетели до ближайшего населенного пункта. При этом боеприпасы разорвались прямо в частном дворе. К счастью, обошлось без жертв.

Прокуратура сообщает, что по этому факту пока проводится доследственная проверка. Однако виновные будут в обязательном порядке установлены и наказаны.

В учениях Cossack Mace-2021, помимо Украины, принимают участие подразделения войск Великобритании, Канады, Швеции и Соединенных Штатов. Они отрабатывают взаимодействие между бойцами из армий разных стран, а также выполняют самые разнообразные учебные задачи.

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