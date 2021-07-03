В субботу представители американского Корпуса морской пехоты совместно с украинскими военнослужащими провели учения в непосредственной близости от Крымского полуострова. Для этих маневров был выбран полигон «Олешковские пески», что в Херсонской области.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие военнослужащих в различных боевых ситуациях. Они потренировались отражать атаку потенциального противника из засады, а также попрактиковались в движении совместной колонной.

В полном соответствии с легендой маневров тактическая группа, составленная из американских и украинских военных, отработала проникновение в глубокий тыл условного врага, а также провела несколько диверсионных операций, направленных на уничтожение ключевых объектов военной инфраструктуры.

В маневрах также принимали участие военнослужащие из Грузии и Молдавии.