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В субботу представители американского Корпуса морской пехоты совместно с украинскими военнослужащими провели учения в непосредственной близости от Крымского полуострова. Для этих маневров был выбран полигон «Олешковские пески», что в Херсонской области.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие военнослужащих в различных боевых ситуациях. Они потренировались отражать атаку потенциального противника из засады, а также попрактиковались в движении совместной колонной.

В полном соответствии с легендой маневров тактическая группа, составленная из американских и украинских военных, отработала проникновение в глубокий тыл условного врага, а также провела несколько диверсионных операций, направленных на уничтожение ключевых объектов военной инфраструктуры.

В маневрах также принимали участие военнослужащие из Грузии и Молдавии.

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