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Популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona с Украины приняла приглашение российской группы «Каста» и поучаствовала в записи одной из ее композиций. Сразу же после этого она подверглась жесткой критике со стороны националистов.

Алена Савраненко хорошо известна поклонникам рэпа на Украине и в России по песне «Пушка». После записи трека с группой «Каста» ее начали штурмовать украинские радикалы. Они бесконечно писали в социальных сетях, что с россиянами сотрудничать нехорошо, что совместная работа с «Кастой» — это почти государственная измена.

Как это часто сейчас происходит на Украине, оголтелые националисты добились своего. Исполнительница написала, что она осознает свою ошибку. И больше не собирается работать с российскими группами. После этого радикалы начали писать, что все нормально и они не держат зла на Алену. Она, по их словам, «приняла правильное решение».

Во всех этой лавине критики нашлось лишь несколько пользователей, которые написали, что музыка всегда была вне политики и действия националистов ни к чему хорошему не приведут.

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